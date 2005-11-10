Tutto pronto per il calcio d'avvio del Mondiale Under 17, che inizierà ufficialmente oggi (ore 14) in Qatar. Per l'Italia, che parteciperà con la squadra campione d'Europa pochi mesi fa (ora diventata Under 18, ndr) espordio domani (ore 16, diretta su Rai Sport), sul Campo 3, intitolato a Bader Bilal, dell’Aspire Zone di Doha, contro i pari età della Giamaica. L’ultima edizione rappresenta anche il punto più alto raggiunto dagli Azzurrini nella competizione: la medaglia di bronzo conquistata dalla formazione allenata da Massimiliano Favo – oggi tecnico dell’Under 19 azzurra – grazie alla vittoria sul Brasile per 4-2 ai rigori.

“Ci siamo guadagnati questo Mondiale con grande merito – sottolinea il tecnico Daniele Franceschini – e vogliamo viverlo fino in fondo. Nella passata stagione i ragazzi sono stati straordinari, conquistando il secondo titolo europeo di categoria della storia azzurra, e adesso hanno l’opportunità di inseguire un sogno: esprimere al meglio il proprio potenziale e spingersi il più lontano possibile”.

“Hanno grande entusiasmo – racconta l’allenatore azzurro – e possono contare su alcune individualità importanti. Noi, tuttavia, dovremo essere bravi a giocare come sappiamo, mantenendo le nostre caratteristiche e i nostri principi di gioco, che ci hanno accompagnato fin qui. Conoscere l’avversario è importante, ma è altrettanto importante non perdere la nostra identità: vogliamo essere protagonisti e conquistare subito i primi tre punti”.