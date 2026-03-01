Cremonese, Vandeputte: "Conosciamo le qualità del Milan, ci vuole voglia e fiducia"
Jari Vandeputte, centrocampista della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Milan: "Le qualità del Milan sono chiare, le conosciamo tutte ma ci sono anche le nostre che dobbiamo mettere in campo. Ci deve essere sempre voglia e fiducia, al di là dell'avversario. Dobbiamo entrare convinti in campo".
