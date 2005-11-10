Tresoldi incanta l'Europa: infallibile in Champions, il Milan sogna il colpo del futuro

Nicolò Tresoldi non ha intenzione di fermarsi. L'attaccante italo-tedesco sta vivendo un inizio di stagione da protagonista assoluto con la maglia del Bruges, incidendo soprattutto sul palcoscenico più prestigioso: la Champions League. Anche nel successo per 2-1 contro il PSV Eindhoven il classe 2004 ha lasciato il segno, aggiungendo un'altra rete a una collezione già impressionante. I numeri raccontano meglio di qualsiasi analisi il suo momento: 14 gol in 16 presenze complessive, con otto reti in campionato, cinque in quattro partite europee e un centro anche in Supercoppa del Belgio.

Un rendimento che lo ha trasformato in una certezza, uno dei profili più interessanti del calcio europeo. Tresoldi unisce fisicità, senso del gol e capacità di decidere le partite importanti, caratteristiche che ovviamente fanno gola a molti.

Il futuro azzurro resta un interrogativo

Nato a Cagliari ma cresciuto calcisticamente in Germania, Tresoldi ha scelto finora di rappresentare la Germania nelle selezioni giovanili. Il suo percorso con la Germania Under 21 è cominciato da tempo (16 gol in 27 partite) e al momento non c'è intenzione di interromperlo. L'Italia però osserva con interesse la crescita dell'attaccante, che rappresenterebbe un'opzione importante per il futuro del reparto offensivo azzurro insieme a Francesco Pio Esposito. La decisione diventa quindi inevitabilmente uno dei temi più rilevanti da seguire nei prossimi mesi.

Il Milan sulle sue tracce

Intanto il mercato ha già acceso i riflettori su Tresoldi. Tra i club che hanno mostrato maggiore interesse c'è il Milan, con Gerry Cardinale rimasto particolarmente colpito dalle sue prestazioni, soprattutto dopo la tripletta realizzata contro l'Inter in quello che per il ragazzo era una sorta di derby. C'è un legame speciale con i colori rossoneri fuori dal campo: Tresoldi non ha mai nascosto la sua fede milanista e vestire la maglia del Diavolo rappresenterebbe per lui un sogno.

La proprietà, dopo l'investimento importante fatto in estate per Gonçalo Ramos, continua comunque a monitorare il mercato alla ricerca di un attaccante di prospettiva. Tresoldi rientra perfettamente in questo identikit, ma la trattativa non sarebbe semplice: il Bruges considera il giovane centravanti un patrimonio e non ha intenzione di privarsene, di sicuro non a metà stagione. Nella scorsa estate il prezzo fissato era di circa 50 milioni di euro, una cifra che potrebbe aumentare ulteriormente se Tresoldi continuerà a segnare con questa continuità.

L'impressione è che il suo nome sarà uno dei più caldi delle prossime finestre di mercato: il ragazzo nato a Cagliari e che ha scelto la Germania per crescere è diventato grande e sta conquistando tutta Europa.