Capello sulla Roma: "Gasperini messo bene in Italia come rosa, ma in Europa serve di più"

Nella sua consueta analisi per La Gazzetta dello Sport, questa mattina mister Fabio Capello commenta la sconfitta della Roma a Manchester contro lo United in Champions League. "Nel primo tempo la Roma è stata padrona del gioco, domi­nante in tutto: aggres­si­vità, recu­pero pal­loni, peri­co­lo­sità e visione. Sem­brava una par­tita facile, lo Uni­ted non era mai stato peri­co­losi in alcun aspetto. La Roma era invece ben messa in campo, attenta e rapida nel ripar­tire per appro­fit­tare del loro disor­dine", ha esordito l'esperto allenatore.

L'analisi di Capello

"Lo Uni­ted è miglio­rato tan­tis­simi gra­zie ai cambi, ma soprat­tutto ha tro­vato un’aggres­si­vità che invece è tipica della Roma", ha proseguito Capello. "Mi viene da pen­sare che i gial­lo­rossi non siano abi­tuati ad affron­tare squa­dre così aggres­sive, in Ita­lia non trovi avver­sari del genere. E mar­tedì la Roma ha dimo­strato delle crepe men­tali, di atten­zione, di vigo­ria. Con que­sto gruppo mi sem­bra che in Ita­lia Gaspe­rini sia messo bene. È in Europa, invece, che pro­ba­bil­mente ti ser­virebbe un livello più alto".

Sul bilancio post Old Trafford, Capello parla chiaro: "Intanto diciamo che c’è ram­ma­rico, la Roma ha sfio­rato due vit­to­rie che avrebbe meri­tato di met­tere in bacheca. Ma sono scon­fitte che fanno parte di un per­corso. L’anno dello scu­detto, dopo un ko per 3-2 in casa del Milan, ai ragazzi negli spo­glia­toi dissi: 'Oggi sono con­tento'. Loro mi guar­da­rono per­plessi, ma in quella scon­fitta avevo capito che eravamo com­pe­titivi e pote­vamo vin­cere il titolo. Ecco, Gasp farà lo stesso".