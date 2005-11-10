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Capello sulla Roma: "Gasperini messo bene in Italia come rosa, ma in Europa serve di più"

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 10:38Serie A
05.11.2026 10:38Serie A
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L'analisi dell'esperto allenatore sulle pagine della rosea prova a spiegare i perché della sconfitta dei giallorossi a Manchester.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sua consueta analisi per La Gazzetta dello Sport, questa mattina mister Fabio Capello commenta la sconfitta della Roma a Manchester contro lo United in Champions League. "Nel primo tempo la Roma è stata padrona del gioco, domi­nante in tutto: aggres­si­vità, recu­pero pal­loni, peri­co­lo­sità e visione. Sem­brava una par­tita facile, lo Uni­ted non era mai stato peri­co­losi in alcun aspetto. La Roma era invece ben messa in campo, attenta e rapida nel ripar­tire per appro­fit­tare del loro disor­dine", ha esordito l'esperto allenatore.

L'analisi di Capello

"Lo Uni­ted è miglio­rato tan­tis­simi gra­zie ai cambi, ma soprat­tutto ha tro­vato un’aggres­si­vità che invece è tipica della Roma", ha proseguito Capello. "Mi viene da pen­sare che i gial­lo­rossi non siano abi­tuati ad affron­tare squa­dre così aggres­sive, in Ita­lia non trovi avver­sari del genere. E mar­tedì la Roma ha dimo­strato delle crepe men­tali, di atten­zione, di vigo­ria. Con que­sto gruppo mi sem­bra che in Ita­lia Gaspe­rini sia messo bene. È in Europa, invece, che pro­ba­bil­mente ti ser­virebbe un livello più alto".

Sul bilancio post Old Trafford, Capello parla chiaro: "Intanto diciamo che c’è ram­ma­rico, la Roma ha sfio­rato due vit­to­rie che avrebbe meri­tato di met­tere in bacheca. Ma sono scon­fitte che fanno parte di un per­corso. L’anno dello scu­detto, dopo un ko per 3-2 in casa del Milan, ai ragazzi negli spo­glia­toi dissi: 'Oggi sono con­tento'. Loro mi guar­da­rono per­plessi, ma in quella scon­fitta avevo capito che eravamo com­pe­titivi e pote­vamo vin­cere il titolo. Ecco, Gasp farà lo stesso".

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