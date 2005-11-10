Il Milan sogna il colpo Tresoldi: quali sono le 9 big che Cardinale dovrà sfidare a suon di milioni

Il grande sogno di mercato del Milan si chiama Nicolò Tresoldi, ormai è chiaro a tutti. Ma per arrivare al talentoso attaccante del Bruges servirà vincere una concorrenza sempre più agguerrita. Arsenal, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen sono soltanto alcune delle pretendenti che di recente hanno messo gli occhi sul classe 2004, diventato uno dei profili più ambiti dell'intero panorama europeo. E la lista continua ad allungarsi.

Dalle big di Premier all'Atletico fino... alla Juve

Chelsea e Manchester City hanno infatti già mandato spesso osservatori in Belgio per valutarlo dal vivo, mentre tra le pretendenti nelle ultime settimane sono state segnalate anche Atletico Madrid, Manchester United e Newcastle. In Italia, oltre ai rossoneri, resta vigile la Juventus, ancora alla ricerca della soluzione giusta per risolvere il problema del gol. Il Milan, dal canto suo, può giocarsi però la carta del tifo dichiarato di Tresoldi, cresciuto sognando proprio la maglia rossonera, ma il fascino non basta quando sul tavolo arrivano progetti sportivi e disponibilità economiche di primissima fascia, specie nel caso delle big di Premier League.

Quanto chiede oggi il Bruges?

E poi c’è il Bruges, che non ha fretta di incassare: il club belga non vorrebbe cederlo a gennaio e la valutazione è già lievitata. I 25-30 milioni circolati nei mesi scorsi sembrano superati: le ultime stime parlano di una richiesta attuale attorno ai 50 milioni, che potrebbe però ancora salire. Per il Milan non sarà soltanto questione di convincere il ragazzo, ma servirà piuttosto battere un’asta internazionale e capire fin dove spingersi a suon di rilanci milionari. In stagione, intanto si contano già 14 gol in 16 presenze per il bomber nato a Cagliari.