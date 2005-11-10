Dalla partenza complicata del Crotone alle difficoltà delle grandi nel Girone C, passando per la corsa al vertice del Girone A e il discusso ritorno in campo di Ronaldinho con la maglia del Ravenna. Giorgio Roselli è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale di TuttoMercatoWeb.com per analizzare diversi temi dell'attualità della Serie C. L'ex allenatore, che da pochi giorni ha iniziato una nuova avventura sulla panchina della Lavagnese in Eccellenza, ha espresso anche il proprio giudizio sull'iniziativa del club romagnolo e sulle prospettive di alcuni giovani tecnici del panorama italiano. Di seguito le sue dichiarazioni.

Mister Roselli, partiamo dalla situazione del Crotone, che ha iniziato il campionato con una penalizzazione di sei punti. Al netto dell'handicap in classifica, ci si poteva aspettare qualcosa in più dalla formazione calabrese?

"Sinceramente il suo avvio sorprende un po'. Il Crotone è una squadra allenata molto bene, con una società importante e una rosa competitiva. È normale che situazioni di questo genere possano creare qualche problema, ma onestamente non mi aspettavo tutte queste difficoltà. Probabilmente ci sono ancora alcune questioni importanti da risolvere, ma seguendo molto il Girone C ho sempre avuto la sensazione che questa squadra possa fare decisamente di più".

Nel Girone C ci sono anche altre formazioni che stanno rendendo al di sotto delle aspettative, dalla Salernitana al Catania, passando per un Bari secondo in classifica ma lontano dalla vetta occupata dal Potenza. È davvero un rendimento negativo delle grandi oppure il merito è soprattutto dello straordinario percorso della squadra di mister Tisci?

"Il Potenza sta facendo qualcosa di straordinario, ma questo non può giustificare il rendimento deludente delle altre grandi squadre. Probabilmente il Potenza doveva essere considerato tra le candidate al vertice, ma sta disputando un campionato eccezionale. Detto questo, società, rose e allenatori del calibro di quelli che abbiamo citato non possono permettersi di disputare un campionato così altalenante. Mi riferisco a Bari, Salernitana e Cosenza: sinceramente, non credo che qualcuno si aspettasse un rendimento del genere".

Spostandoci sul Girone A, uno degli anticipi di domani metterà di fronte Trento e Cittadella, due delle tre principali candidate al primo posto, con l'Union Brescia spettatrice interessata. Quale delle tre le dà le sensazioni migliori?

"Hai inquadrato bene la situazione. L'Union Brescia sta facendo qualcosa in meno rispetto alle proprie possibilità, mentre il Cittadella forse sta andando anche oltre le aspettative. Ricordo la stagione sfortunata dello scorso anno, ma parliamo di una società che arriva da quindici anni di Serie B, con un direttore e una struttura di altissimo profilo. Sta facendo molto bene. La vera sorpresa, a questi livelli, è il Trento del mio uomo Tabbiani, che è stato un mio calciatore e che sta facendo un ottimo lavoro. In questo momento, probabilmente, le maggiori pressioni sono sulle spalle di Brescia e Cittadella, non del Trento, che invece sta viaggiando sulle ali dell'entusiasmo. Un po' come il Potenza nel Girone C: quando le altre grandi non riescono a fare la differenza, chi arriva da dietro può approfittarne e sorprendere tutti".

Ha citato mister Tabbiani, che in estate ha ricevuto anche gli apprezzamenti di Daniele De Rossi durante il ritiro precampionato del Genoa. Insieme a Tisci del Potenza, possiamo considerarli i due profili giovani più interessanti di questa Serie C oppure c'è qualche altro allenatore da segnalare?

"Ormai ho una certa età, ma ci sono moltissimi allenatori giovani, oppure tecnici che stanno facendo la gavetta, chi con un percorso più breve e chi con uno più lungo, che mi auguro possano arrivare presto su palcoscenici importanti perché se lo meritano. Allo stesso tempo, devo riconoscere che in Serie C, un campionato composto da sessanta squadre, troppo spesso ci sono allenatori che non dimostrano di avere il valore necessario per guidare una formazione a questi livelli. Nel calcio italiano succede ormai da parecchi anni. I meriti dovrebbero essere riconosciuti più frequentemente rispetto ad altre logiche che, purtroppo, continuano a caratterizzare il nostro calcio".

Nel Girone B, invece, il grande tema degli ultimi giorni è stata la partecipazione di Ronaldinho al derby tra Ravenna e Forlì. Un'iniziativa che ha avuto una straordinaria risonanza mediatica. Secondo lei è stato uno spot positivo per la categoria oppure un'iniziativa che rischia di minarne la serietà?

"Innanzitutto stimo molto il Ravenna, sia per la proprietà sia per le persone che lavorano all'interno della società. Sono figure che considero di altissimo livello, non soltanto professionalmente ma soprattutto dal punto di vista umano. Sicuramente parliamo di una società con una forte capacità mediatica e l'iniziativa è stata organizzata molto bene sotto questo profilo. Tuttavia, personalmente avrei fatto un discorso diverso. Dal punto di vista pubblicitario può essere stata un'operazione interessante, ma se parliamo di calcio e della bellezza dello sport come la intendo io, non credo sia stata una grande idea. È vero, siamo arrivati negli Stati Uniti, ma mi domando: la Serie C italiana merita davvero di essere portata negli Stati Uniti in questo modo? Secondo me no. Avrei fatto qualcosa di diverso e non avrei legato un'iniziativa del genere a una partita di campionato. Resta, a mio avviso, soltanto un'operazione di immagine che personalmente non ho apprezzato".

Chiudiamo con il suo presente. Da qualche giorno è tornato in panchina, in una piazza che conosce bene, accettando una sfida in una categoria diversa dalla Serie C. Perché ha scelto la Lavagnese e quali obiettivi si è posto?

"Aspettavo una chiamata, qualsiasi chiamata, anche dall'Afghanistan! Quando non alleno arrivano tante telefonate, mentre quando torno in panchina non ne arriva più nessuna. È arrivata questa opportunità in un posto speciale per me, perché mi trovo a un quarto d'ora da casa mia, a Nervi, e posso stare anche con le mie nipotine. Ho accettato perché, oltre alla famiglia e agli affetti, allenare è l'unica cosa che mi piace davvero e che mi fa stare bene. Esordisco in Eccellenza dopo aver allenato in tutte le altre categorie, ma per me il calcio è calcio, e soprattutto è fatto di società e di luoghi nei quali si lavora. La Lavagnese è una realtà che negli ultimi 28 anni ha disputato 26 campionati di Serie D, guidata molto bene da persone serie e competenti. Sono felice di essere arrivato qui. È vero, conosco ancora poco questo campionato, nel quale ci sono tanti giovani e nel quale le regole legate all'età dei calciatori incidono spesso sulle scelte. Ma quando entro in un campo da calcio e posso provare a trasmettere ciò che ho ricevuto da tutti gli allenatori e i calciatori che ho incontrato nella mia carriera, mi sento felice. Sapevo che avrei accettato la prima società che mi avesse chiamato e così è stato".