Si avvicina il ritorno del campionato che porterà l'Udinese in campo domenica pomeriggio al Dall'Ara per affrontare il Bologna. Impegno delicato per Paolo Zanetti, che dopo il passo falso al debutto sulla panchina dei friulani è chiamato a reagire e a togliersi dall'ultimo posto. Tuttavia la sosta lo ha provato di ben 12 calciatori, quattro dei quali - tre africani e un sudamericano - dovranno affrontare un rientro lungo e stancante.

Per parlare di questo, ai microfoni del Messaggero Veneto, è intervenuto l'ex centrocampista Christian Obodo: "Come si riprende il ritmo? Dipende da molti fattori e dalla gestione personale, ma alcune cose sono cambiate, tipo l’alimentazione. Non crediate che i giocatori mangino diversamente quando tornano in Africa. Devono però riposarsi bene, specialmente al ritorno. Il fattore più stressante resta sempre il lungo viaggio di 6-7 ore".

Obodo ha parlato anche di Okoye e Solet, il primo non convocato dalla Nigeria, il secondo invece volato in Costa d'Avorio: "Maduka è un grande portiere, ma ogni annata è diversa e deve riconquistare la fiducia. Solet è una potenza, ma dico anche che Gueye avrà un ottimo futuro anche col Senegal. Questo ragazzo ha davvero tutto per “spaccare”".