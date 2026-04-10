Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni: Mandragora in regia, Noslin avanti nel ballottaggio con Pedro

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio (Lunedì 13 aprile, ore 20.45, arbitra Fabbri, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Fiorentina

Smaltita la delusione europea, per la Fiorentina c’è una salvezza da blindare e la gara in casa con la Lazio può essere l’occasione per mettere in cascina altri punti che mancano per rendere matematica la permanenza in Serie A. Per Vanoli, però, è emergenza totale, visto che agli acciacchi di Kean, Solomon, Parisi e Fortini vanno pure aggiunte le squalifiche di Fagioli e Gudmundsson. Nel suo 4-1-4-1 la difesa dovrebbe essere quella delle ultime uscite, con una linea formata da Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens davanti a De Gea. A centrocampo potrebbe essere Mandragora a sostituirsi nel ruolo di regista, con Brescianini e Ndour ai suoi lati. Davanti, sulla sinistra, si potrebbe rivedere Fazzini, mentre per completare il reparto molto dipenderà dalle condizioni di Kean e Parisi, se i due non ce la faranno pronti ancora Piccoli e Harrison. (da Firenze, Niccolò Righi)

Come arriva la Lazio

A Firenze Maurizio Sarri deve fare i conti con gli acciacchi e le assenze a dieci giorni dalla sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il Comandante spera di recuperare almeno per la panchina Patric e soprattutto capitan Zaccagni, mentre dovrebbe rimanere ai box Gila. Rispetto all’undici che ha pareggiato col Parma all’Olimpico dovrebbe esserci un solo cambio, con la conferma in blocco del quartetto difensivo composto da Marusic a destra, Romagnoli e Provstgaard al centro con Tavares a sinistra davanti a Motta. A centrocampo Cataldi in regia sarà affiancato da Dele-Bashiru e Taylor, con Basic che sarà in panchina. L’unico cambio potrebbe esserci in attacco, con Noslin leggermente avanti nel ballottaggio con Pedro per completare il tridente con Maldini al centro e Isaksen a destra. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)