Como-Napoli, le probabili formazioni: Olivera in vantaggio su Beukema, tocca ancora a Douvikas

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Como-Napoli (Sabato 2 maggio, ore 18.00, arbitra Fabbri, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Como

A Genova si è rialzato, ora il Como ospiterà il Napoli per il fotofinish del campionato e la speranza di un posto in Champions. Fabregas dovrebbe disporre un undici molto simile a quello di Marassi. Ramon-Diego Carlos (anche se Kempf scalpita) in protezione di Butez, sui binari laterali Van der Brempt insidia Smolcic, ma dovrebbe toccare al croato. Dall’altra parte spazio a Valle invece. Perrone inamovibile da playmaker insieme a Da Cunha, Baturina e Diao larghi sugli esterni con Nico Paz da rifinitore. Tocca ancora a Douvikas, non Morata, partire dall’inizio. (da Como, Yvonne Alessandro)

Come arriva il Napoli

Squadra che vince (e diverte) non si cambia: Antonio Conte va verso la conferma in blocco dell’undici che ha battuto nettamente la Cremonese nello scorso turno di campionato. Sembrano esserci pochi dubbi, dunque, per il 3-4-2-1 dei partenopei: tra i pali Milinkovic-Savic, con Olivera ancora in vantaggio su Beukema per completare la linea difensiva accanto a Rrahmani (riferimento centrale) e Buongiorno sul centro sinistra. In mezzo al campo confermata la coppia McTominay-Lobotka, mentre sulle corsie esterne spazio a Politano e Gutierrez, con lo spagnolo ancora favorito su Spinazzola. Alle spalle di Hojlund, ancora a caccia del gol dopo l’autorete generata contro la Cremonese, agiranno Kevin De Bruyne ed Alisson Santos, tra i più brillanti nell’ultima sfida al Maradona. Conte può accogliere anche una buona notizia sul fronte infermeria: il capitano Di Lorenzo è vicino al rientro tra i convocati e potrebbe essere aggregato alla squadra. (da Napoli, Arturo Minervini)