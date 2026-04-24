Parma-Pisa, le probabili formazioni: Strefezza sicuro del posto, confermati Moreo e Tramoni

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Parma-Pisa (Sabato 25 aprile, ore 15.00, arbitra Calzavara, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Parma

Mister Carlos Cuesta avrà a che fare con il dubbio sulle condizioni di Mateo Pellegrino dopo il colpo alla testa subito nell’ultima gara: in caso di condizioni ottimali sarà lui il titolare, altrimenti potrebbe toccare nuovamente a Elphege, mentre Strefezza è sicuro del posto da titolare. Capitan Delprato è pronto a tornare nel terzetto difensivo, assieme a Troilo e uno tra Circati e Ndiaye (col primo in vantaggio). Tra i pali è confermato Suzuki, così come Nicolussi Caviglia in cabina di regia. A completare il reparto saranno i soliti Keita e Bernabé, mentre sulla corsia di destra è probabile il ritorno di Britschgi. A sinistra Valeri è una costante. (da Parma, Edoardo Mammoli)

Come arriva il Pisa

Nella trasferta di Parma, il Pisa di Hiljemark dovrebbe confermare in blocco il reparto difensivo: Semper tra i pali e il terzetto composto da Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. In mezzo al campo, accanto a Aebischer, resta apertissimo il ballottaggio tra Hojholt, Akinsanmiro e Loyola, con il danese al momento favorito per partire dal primo minuto. Sulle fasce, recuperato Leris, che però dovrebbe iniziare dalla panchina, spazio a Toure a destra e al solito Angori a sinistra. Sulla trequarti agiranno ancora Moreo e Tramoni, chiamati a supportare Durosinmi, in vantaggio su Stojlkovic e Meister per guidare l’attacco nerazzurro. (da Pisa, Davide Caruso)