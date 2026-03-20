Roma-Lecce, le probabili formazioni: Rensch al posto di Wesley, c'è El Shaarawy

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Roma-Lecce (Domenica 22 marzo, ore 18.00, arbitra Sacchi, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Roma

Per la sfida al Lecce, Gian Piero Gasperini riproporrà il suo solito 3-4-2-1 con Svilar tra i pali. La difesa sarà composta nuovamente dal solito trio formato Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulla fascia destra correrà Celik, mentre sul versante opposto sarà Rensch a prendere il posto dello squalificato Wesley. In cabina di regia, Koné è in dubbio dopo il guaio muscolare accusato contro il Bologna: in caso di forfait, fiducia alla coppia Cristante-Pisilli. Alle spalle di Malen, agiranno Pellegrini ed El Shaarawy. (da Roma, Marco Campanella)

Come arriva il Lecce

Seconda trasferta consecutiva per il Lecce, che dopo la sconfitta con il Napoli andrà di scena all’Olimpico contro la Roma. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà fronteggiare diverse assenze. All’elenco di infortunati già composto da Gaspar, Berisha e Camarda, in settimana si è aggiunto anche Coulibaly, che ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Non è al meglio anche Sottil, che proverà però a stringere i denti. Nel tradizionale 4-2-3-1 ci sarà Falcone in porta con Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo a formare la retroguardia. La linea mediana sarà composta da Ramadani e Ngom, con Gandelman sulla trequarti. In avanti, spazio per Pierotti a destra, Banda a sinistra e Stulic al centro del tridente. (da Lecce, Pierpaolo Verri)