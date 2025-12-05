Cremonese-Lecce, le probabili formazioni: tocca ancora al tandem Bonazzoli-Vardy

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cremonese-Lecce (Domenica 7 dicembre, ore 12.30, arbitra Mucera, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Cremonese

Squadra che vince non si cambia. Mister Nicola va verso la conferma della formazione che ha vinto a Bologna nel posticipo dell'ultima giornata di Serie A. Quindi, davanti al portiere Audero, nel 3-5-2 ecco il trio difensivo formato da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. A centrocampo Barbieri e Pezzella sulle corsie, Payero, Bondo e Vandeputte nel mezzo. Davanti tocca ancora al tandem Bonazzoli-Vardy. Zerbin ha recuperato ed è pronto per uno spezzone di gara.

Come arriva il Lecce

Il Lecce riprende la marcia dopo il successo casalingo sul Torino con la trasferta sul campo della Cremonese. Ancora ai box Jean e Pierret, mentre Perez ha recuperato dallo stato influenzale che lo ha frenato in settimana. Eusebio Di Francesco darà continuità alle scelte nel suo 4-3-3, soprattutto fra difesa e centrocampo. Davanti alla porta difesa da Falcone ci sarà la retroguardia composta da Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. In mezzo al campo confermati Ramadani, Coulibaly e Berisha. In avanti, ballottaggio sulla fascia sinistra fra Banda e Sottil, con lo zambiano favorito. Sulla destra Morente in vantaggio rispetto a Pierotti e al centro del tridente Stulic può spuntarla su Camarda. (da Lecce, Pierpaolo Verri)