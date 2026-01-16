Udinese-Inter, le probabili formazioni: Pio Esposito torna dal 1' al fianco di Lautaro

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Udinese-Inter (Sabato 17 gennaio, ore 15.00, arbitra Di Bello, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Udinese

L’Udinese si prepara alla sfida contro l'Inter con pochi elementi a disposizione per completare l'attacco. Mister Runjaic può ripartire dal 3-5-2 con Okoye in porta. In difesa Bertola insidia Kristensen e Kabasele, mentre Solet è inamovibile. Sulle fasce Kamara e Zanoli, con Karlstrom in cabina di regia. Sulle mezzali Ekkelenkamp con il ballottaggio che è tra Piotrowski e Miller per completare la linea. Davanti Atta può prendere il posto di Zaniolo, squalificato e out dopo l'intervento al menisco, per affiancare Davis. (da Udine, Davide Marchiol)

Come arriva l'Inter

L’Inter vuole continuare la sua marcia in testa alla classifica. A Udine Chivu schiera il consueto 3-5-2 con Bisseck, Akanji e Carlos Augusto (favorito su Bastoni) a presidiare la difesa davanti a Sommer. Sugli esterni tornano Luis Henrique e Dimarco, in mezzo Mkhitaryan, Barella e Sucic. Davanti dopo il gol decisivo contro il Lecce torna dal 1’ Francesco Pio Esposito, al suo fianco ci sarà il capitano nerazzurro Lautaro Martinez. (da Milano, Bruno Cadelli)