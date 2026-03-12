Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina-Rakow Czestochowa, le probabili formazioni: ancora assente Kean, in porta c'è Christensen

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 06:12Probabili formazioni
Marta Bonfiglio

Ancora in piena lotta per evitare la retrocessione in campionato, la Fiorentina di Paolo Vanoli torna a giocare in Europa. Al Franchi i viola sfidano i polacchi del Rakow dopo aver eliminato il Jagiellonia ai playoff. Appuntamento alle 21 per l'andata dell'ottavo di Conference League. L'arbitro della sfida e il sig. Georgi Kabakov; gli assistenti: Martin Margaritov e Martin Venev; quarto uomo: Radoslav Gidzhenov; VAR: Dragomir Draganov; AVAR: Nikola Popov.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - La Fiorentina comincia il cammino verso la finale di Conference sfidando il Rakow in casa, per poi volare in Polonia per il match di ritorno. Con Kean ancora ai box toccherà a Piccoli dal primo minuto. In porta Christensen pronto a prendere il posto di De Gea, mentre Comuzzo si scalda per sostituire lo squalificato Pongracic. Spazio a Balbo come terzino sinistro, Parisi si sposta al posto di Harrison. Dall'altra parte c'è Fortini al posto di Dodo.

COME ARRIVA IL RAKOW - Il Rakow si presenta a Firenze dopo aver concluso il girone unico davanti alla Fiorentina: la fase campionato, infatti, ha visto i polacchi arrivare al secondo posto, conquistando gli ottavi in maniera diretta. Situazione completamente diversa rispetto alla squadra di Vanoli, perché il Rakow si sta giocando la vittoria del titolo in Polonia, già conquistato nel 2023 per la prima volta nella storia del club. Per la sfida al Franchi, i polacchi scenderanno in campo con il 3-4-3. Tra i giocatori spicca Tudor nipote di Igor, allenatore del Tottenham, e la stellina di questa squadra Brunes: attaccante norvegese e cugino di Haaland.

