3-1 all'Atalanta di Palladino, Il Mattino titola stamani: "Il Napoli rimette le ali"
TUTTO mercato WEB
"Il Napoli rimette le ali": questo è il titolo principale della prima pagina odierna de Il Mattino. Gli azzurri liquidano l'Atalanta (3-1) e tornano in testa alla classifica. Archiviati sia gli ultimi risultati che le recenti polemiche.
Conte nel post partita: "Alla fine per me è importante la realtà dei fatti: stasera abbiamo vinto una partita difficile contro un'ottima squadra, l'Atalanta fa la Champions da anni, ha vinto l'Europa League. Per noi è una vittoria importante, c'era elettricità ed energia positiva oggi al Maradona, questo ha coinvolto un po' tutti".
Articoli correlati
Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Conte spiega le polemiche: "Sono senza maschere e a qualcuno non piace. I media parlano, noi lavoriamo"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile