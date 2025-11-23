3-1 all'Atalanta di Palladino, Il Mattino titola stamani: "Il Napoli rimette le ali"

"Il Napoli rimette le ali": questo è il titolo principale della prima pagina odierna de Il Mattino. Gli azzurri liquidano l'Atalanta (3-1) e tornano in testa alla classifica. Archiviati sia gli ultimi risultati che le recenti polemiche.

Conte nel post partita: "Alla fine per me è importante la realtà dei fatti: stasera abbiamo vinto una partita difficile contro un'ottima squadra, l'Atalanta fa la Champions da anni, ha vinto l'Europa League. Per noi è una vittoria importante, c'era elettricità ed energia positiva oggi al Maradona, questo ha coinvolto un po' tutti".