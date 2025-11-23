Ko 3-1 a Napoli, L'Eco di Bergamo apre: "Falsa partenza per l'Atalanta di Palladino"
"Sconfitta a Napoli. Falsa partenza per l'Atalanta di Palladino". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo. Non si placa la crisi di risultati della Dea. La squadra, affidata a Palladino dopo l'esonero di Juric, è stata sconfitta pesantemente 3-1 dal Napoli al "Maradona" alla ripresa del campionato.
