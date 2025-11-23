Vittoria per 0-2 a Padova, Il Gazzettino recita: "Il Venezia vola nel derby della B"
In occasione della prima pagina di oggi, Il Gazzettino titola così in taglio alto riguardo alla tematica calcistica: "Il Venezia vola nel derby della B". Lagunari vittoriosi sul campo del Padova, con il punteggio di 0-2.
Il quotidiano si occupa anche della Serie A, titolando sempre in taglio alto: "La Juve frena, Udinese travolta". Spalletti fermato sull'1-1 a Firenze, friulani battuti per 0-3 dal super Bologna di Italiano.
