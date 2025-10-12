A Tallin Estonia sconfitta per 3-1. Il Secolo XIX: "L'Italia aggrappata ai playoff"
Tre punti che avvicinano l'Italia ai playoff. La Nazionale di Gennaro Gattuso ha superato 3-1 l'Estonia compiendo un passo in avanti verso il secondo posto che vale una qualificazione agli spareggi per il Mondiale del 2026. Una vittoria nel segno delle punte con Kean, Retegui e Pio Esposito che hanno gonfiato la rete. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "L'Italia aggrappata ai playoff".
Editoriale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
