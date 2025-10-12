Sulemana torna in gruppo, La Repubblica (ed. Bologna): "Il centrocampo è più ricco"
TUTTO mercato WEB
Buone notizie per Vincenzo Italiano. Il Bologna sta preparando la sfida di campionato contro il Cagliari e il tecnico può contare su un rientro in mezzo al campo. Ad un mese di distanza dall’infortunio al legamento crociato, Ibrahim Sulemana è tornato ad allenarsi insieme al gruppo con l’allenatore che avrà più scelta. Questo il titolo dell'edizione bolognese de La Repubblica: "Sulemana torna in gruppo, il centrocampo è più ricco".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Le più lette
1 Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Primo piano
Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Serie A
Kean, prima il sesto gol nelle ultime 4 gare poi il dolore alla caviglia: verso il forfait con Israele
Serie B
Serie C
Rimini, D’Alesio: "Con i ragazzi e il lavoro, non il contrario. Stiamo ritrovando ordine e identità"
Calcio femminile