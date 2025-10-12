Sulemana torna in gruppo, La Repubblica (ed. Bologna): "Il centrocampo è più ricco"

Buone notizie per Vincenzo Italiano. Il Bologna sta preparando la sfida di campionato contro il Cagliari e il tecnico può contare su un rientro in mezzo al campo. Ad un mese di distanza dall’infortunio al legamento crociato, Ibrahim Sulemana è tornato ad allenarsi insieme al gruppo con l’allenatore che avrà più scelta. Questo il titolo dell'edizione bolognese de La Repubblica: "Sulemana torna in gruppo, il centrocampo è più ricco".