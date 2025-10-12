La Spagna batte 2-0 la Georgia e la stampa locale la celebra: “A un passo dal Mondiale”
In Spagna si celebra la vittoria della Roja, che viaggia a tutta velocità verso il Mondiale. Terzo successo su tre per gli uomini di Luis De La Fuente che, nonostante una formazione parecchio rimaneggiata, si impone per 2-0 contro la Georgia.
Le firme sul match sono quelle di Yeremy Pino ed Oyarzabal e permettono alla Spagna di andare a nove punti in testa al proprio girone E, a tre lunghezze di vantaggio su una Turchia sempre in agguato, vincente con un tennistico 1-6 sul campo della Bulgaria. Per gli uomini di Montella doppietta dello juventino Kenan Yildiz.
