Il Perugia perde anche col Rimini. Il Corriere dell’Umbria: “Grufo nell’abisso: sesto ko di fila”
La crisi del Perugia sembra non avere fine. Al Curi arriva infatti la sesta sconfitta consecutiva, a conferma di un momento nero che la squadra non riesce a superare. A passare è il Rimini, fanalino di coda del campionato a causa del -12 in classifica, che trova il gol decisivo nel primo tempo grazie a una rete di Lepri.
Al triplice fischio esplode la contestazione: i tifosi, sempre più delusi e preoccupati, puntano il dito sia contro la squadra che contro la società, ritenuti entrambi responsabili di un crollo che sembra ormai inarrestabile.
