Il Genoa sfida la Lazio, Il Secolo XIX: "DDR non vuole un'altra figuraccia romana"

Sarà il Genoa ad alzare il sipario sulla 23esima giornata di Serie A, al via oggi all'Olimpico con la sfida tra il Grifone e la Lazio. Il Secolo XIX presenta l'appuntamento nella sua prima pagina sportiva di oggi sottolineando le parole rilasciate ieri in conferenza stampa da Daniele De Rossi: "DDR non vuole un'altra figuraccia romana: 'Non è un mio derby, sono punti salvezza'", si legge nel titolo principale scelto dal giornale ligure.

"Penso che sia necessario ottenere la salvezza, che anni luce lontana ancora - ha avvertito ieri il tecnico rossoblu in conferenza stampa -. Quando eravamo più in basso facevo l'esempio delle 20-22 partite che mancavano. Alla mezz'ora di Genoa-Verona eravamo 0-1 ed eravamo ultimi in classifica. E non ho mai smesso di dirgli che in poche gare sarebbe cambiato tutto. Ora se pensassero che fosse finita, che siamo salvi, saremmo e sarebbero degli stupidi e mediocri. E sono sicuro che non lo siano. Ma come siamo arrivati in questa posizione che ci fa stare un pochino più tranquilli, in tre-quattro partite è un attimo a tornare. I ragazzi mi sembrano consapevoli di che potenziale abbiano e di che voglia hanno di arrivare alla salvezza il più presto possibile. Siamo convinti di aver fatto il lavoro di cui avevamo bisogno all'interno del quale c'è stato un po' più di tempo libero. La reputo una settimana molto positiva".