EL, il Bologna vince ma non arriva nella Top 8. Il Corriere di Bologna: "Saranno playoff"

EL, il Bologna vince ma non arriva nella Top 8. Il Corriere di Bologna: "Saranno playoff"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:43Rassegna stampa
Stefano Bertocchi

"Il Bologna torna a vincere ma saranno playoff", scrive oggi il Corriere di Bologna nel titolo di apertura scelto per la prima pagina. I rossoblu portano a casa una larga vittoria e chiudono la League Phase di Europa League al decimo posto, guadagnandosi i playoff: i rossoblu passano con un comodo 3-0 sul campo del Maccabi Tel Aviv con i gol di Rowe, Orsolini e Pobega. 

Parlando nel post partita, il tecnico rossoblu Vincenzo Italiano ha analizzato così la prestazione della sua squadra: "Abbiamo fatto una partita seria, avevamo quella voglia di sfruttare quelle poche chance di arrivare ottavi. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, siamo arrivati decimi in una competizione complicata dove nessuno specula sul risultato e giocano tutte a viso aperto cercando di vincere. Sono venute fuori partite di livello, in questo girone abbiamo fatto grandi cose con quattordici punti in sei partite. Adesso aspettiamo l'avversario".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritata i playoff
