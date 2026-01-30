"È nata una stella". Il Mattino apre la sua prima pagina sul sogno di Vergara

L'edizione odierna de Il Mattino dedica ad Antonio Vergara il centro della sua prima pagina. Il gioiello del Napoli, che si è definitivamente presentato al mondo con il gran bel gol messo a segno durante la sfida di Champions League contro il Chelsea, è una delle note liete in casa azzurra che fa bene sperare per il futuro: "È nata una stella. Il sogno di Vergara", si legge nell'apertura del quotidiano campano.

"Ero felicissimo nel momento del gol, però ora sono amareggiato, deluso, perché per me alla fine conta la squadra - aveva detto il classe 2003 a Sky Sport nell'immediato post partita del Maradona -. Scambierei il mio gol con la qualificazione. È il sogno di qualsiasi napoletano segnare in Champions nello stadio della propria città, ma la mia serata si conclude con delusione. Il gol? È una giocata un po’ da strada, sì, la provo sempre in allenamento. Tutti mi prendono in giro dicendo che mi accartoccio, ma oggi ha funzionato. Da parte di tutti c’è rammarico per non aver fatto di più nelle partite precedenti. Questa ce la siamo giocata. Sapevamo che fosse difficile, soprattutto in una situazione di grande emergenza. Abbiamo fatto bene, potevamo vincerla sicuramente ma l’amarezza è non aver fatto punti nelle gare passate".