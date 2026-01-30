Il Bologna batte il Maccabi, Il Resto del Carlino titola: "Ora playoff con Brann o Zagabria"

La vittoria 3-0 contro il Maccabi Tel Aviv non basta agli uomini di Italiano, che dopo l'illusione di essere stati in top 8 alla fine chiudono decimi nel girone unico di Europa League e dovranno passare dai playoff. "Ora i playoff", il titolo di spalla a destra in prima pagina de Il Resto del Carlino. Possibili avversari i norvegesi del Brann oppure i croati della Dinamo Zagabria, rispettivamente 23esimi e 24esimi nella League Phase.

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, è intervenuto così a Sky Sport al termine del trionfo per 3-0 sugli israeliani del Maccabi: "Abbiamo fatto una partita seria, avevamo quella voglia di sfruttare quelle poche chance di arrivare ottavi. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, siamo arrivati decimi in una competizione complicata dove nessuno specula sul risultato e giocano tutte a viso aperto cercando di vincere. Sono venute fuori partite di livello, in questo girone abbiamo fatto grandi cose con quattordici punti in sei partite. Adesso aspettiamo l'avversario".

Poi un commento su Rowe, arrivato in estate dal Marsiglia e a correnti alternate in questa stagione al Bologna: "Bene sia a destra che a sinistra, è ancora più sciolto e meno timido. Ha ampi margini, può essere più incisivo e rispetto all'inizio è un calciatore diverso. Può essere un trascinatore, ha gol e dribbling. Può darci ancora molto".