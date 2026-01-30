Playoff Champions, QS in prima pagina: "Inter con Mou o il Bodo. Juve, rischio Osimhen"

Sono arrivati i verdetti di Champions League nella serata di mercoledì e tutte le italiane, eccetto il Napoli, saranno costrette a passare dai playoff. "Chivu, il Bodo o il maestro Mou. Juve, rischio Osimhen", i due titoli prescelti da Quotidiano Sportivo in taglio alto e di spalla sulla prima pagina di questa mattina. Infatti, saranno 16 le squadre impegnate agli spareggi europei, con la speranza di poter ancora accedere agli ottavi di finale.

Perciò i nerazzurri di Chivu potrebbero essere costretti a incrociare il cammino dell'eroico Benfica di José Mourinho, quello che fu l'allenatore dell'attuale tecnico dell'Inter nonché autore del Triplete. Quanto alla Juventus invece, Luciano Spalletti potrebbe ritrovare da avversario Victor Osimhen, con il quale ha lavorato insieme al Napoli vincendo anche il terzo Scudetto della storia del club partenopeo. "Idea Duran per l'attacco", aggiunge il quotidiano, riguardo il possibile inserimento nel reparto offensivo bianconero del centravanti 22enne del Fenerbahce.

Tornando alla Champions. I club classificati dal 9° al 16° posto sono ai playoff come teste di serie, quelli classificati dal 17° al 24° posto come non teste di serie. In questo senso, Inter e Atalanta sono due delle tre italiane giudicate come teste di serie. Ad ogni modo, il sorteggio andrà in scena a Nyon, in Svizzera, venerdì 30 gennaio alle ore 12.