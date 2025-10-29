Paulo Fonseca rinato all'Olympique Lione: 20 vittorie in 31 partite, record per il club

Paulo Fonseca è rinato all'Olympique Lione. Dopo una (mezza) stagione da incubo con il Milan - esonerato lo scorso dicembre - il portoghese sta riportando il club del Rodano nelle migliori posizioni. Questo dopo l'interregno John Textor che aveva messo in una situazione di ulteriore difficoltà una società già in equilibrio precario.

A oggi detiene il miglior record nella storia del club in termini di percentuale di vittorie, con il 64,5% di successi alla guida dell’OL (20 in 31 partite). Con la vittoria contro lo Strasburgo, Fonseca ha superato la percentuale di 63,9% di Gérard Houllier. In media punti per partita, Paulo Fonseca occupa il terzo posto con 1,97, dietro a Gérard Houllier (2,15) e Alain Perrin (2,07).

Attualmente il Lione è al quarto posto in Ligue 1, a pari punti con il Marsiglia terzo e a due punti dal PSG, primo in classifica Ha la seconda miglior difesa del campionato con 9 gol subiti (a pari merito con il Marsiglia). Inoltre, é ancora imbattuto in Europa League (3º posto nella fase a gironi), con 3 vittorie in 3 partite e nessun gol incassato. Questo dopo aver ceduto diverse stelle della squadra durante il mercato estivo come Cherki, Mikautadze, Lacazette e Lucas Perri. In una situazione finanziaria delicata e con poche risorse, Fonseca ha fatto investimenti intelligenti e puntato su giovani giocatori che oggi stanno facendo la differenza: Tyler Morton, Mathys de Carvalho, Afonso Moreira, Malick Fofana, Adam Karabec e Khalis Merah.