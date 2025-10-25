Atalanta, con la Cremonese per rialzare la testa. Corriere di Bergamo: "E festeggiare il patron"
TUTTO mercato WEB
"Atalanta, con la Cremonese per rialzare la testa. E festeggiare il patron" scrive oggi il Corriere di Bergamo in prima pagina soffermandosi sul derby lombardo tra Cremonese e Atalanta in programma questa sera allo stadio Zini alle 20.45.
La squadra di Juric, ottava in classifica con 11 punti, cerca una vittoria per rilanciarsi dopo gli ultimi pareggi, compreso quello in Champions League. La Dea non vince dal 21 settembre in campionato, poi 3 pareggi con Juventus, Como e Lazio.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Vis Pesaro, Stellone: "A Sestri Levante per vincere e dare continuità, servirà una gara intelligente"
Calcio femminile