Il Pisa sfiora l'impresa a San Siro. L'apertura de Il Tirreno: "Il Pisa a un passo dal sogno"

"Il Pisa a un passo dal sogno" titola in prima pagina Il Tirreno. Il riferimento è al match di ieri sera tra Milan e Pisa dove gli uomini di Gilardino hanno sfiorato l'impresa. Questi ultimi, infatti, erano passati in vantaggio sui padroni di casa che hanno poi trovato il pari allo scadere (93'). Comunque un'ottima prestazione per il Pisa che ha affrontato la trasferta di San Siro senza tifosi al seguito, a causa del divieto di trasferta imposto a seguito degli eventi post Pisa-Hellas Verona.
