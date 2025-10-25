Napoli, con l'Inter senza Hojlund e Meret. Corriere del Mezzogiorno: "Neres favorito su Lucca"
"Napoli, con l'Inter senza Hojlund e Meret. Neres favorito su Lucca" scrive il Corriere del Mezzogiorno in prima pagina quest'oggi. Al Maradona arriva l'Inter. La carica dei 55mila per guidare la truppa di Antonio Conte e scongiurare la crisi dopo gli ultimi risultati.
Napoli senza Hojlund in attacco e Meret in porta. Tra i pali certa la conferma di Milinkovic-Savic, qualche dubbio in più in attacco con David Neres che potrebbe agire da falso nueve al posto di Lorenzo Lucca che sin qui non ha convinto.
