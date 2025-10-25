Pisacane non vuole alibi, l'apertura de L'Unione Sarda: "Il Cagliari senza Mina e Deiola"
TUTTO mercato WEB
"Mina" si legge nel taglio basso della prima pagina odierna, a cura de L'Unione Sarda. Il riferimento è alla situazione di Mina, che ieri si è allenato ancora a parte e che quindi non sarà della gara contro l'Hellas Verona. Come lui, mancherà anche Deiola ma il tecnico Pisacane non vuole alibi: "Per noi è la terza finale"
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Vis Pesaro, Stellone: "A Sestri Levante per vincere e dare continuità, servirà una gara intelligente"
Calcio femminile