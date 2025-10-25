Oggi Parma-Como, La Provincia di Como in apertura: "Il Como ritrova Cutrone ma a Parma per vincere"
Dopo la storica vittoria contro la Juventus, il Como non ha alcuna intenzione di fermarsi. Prima il Parma, poi il Verona per gli uomini di Fabregas che ritroveranno anche Patrick Cutrone, nella sfida di quest'oggi al Tardini. "Il Como ritrova Cutrone ma a Parma per vincere" scrive infatti La Provincia di Como in prima pagina. Per l'attaccante quella di oggi è una sfida al passato.
