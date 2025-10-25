Lazio-Roma stessi affanni, Corriere di Roma: "Gasperini, Sarri e il problema del gol"

"Gasperini, Sarri e il problema del gol" scrive il Corriere di Roma in prima pagina quest'oggi. Problema del gol sia per la Lazio di Maurizio Sarri che per la Roma di Gian Piero Gasperini in questo avvio di stagione.

"I due tecnici hanno ragione: il primo non ha potuto fare mercato, al secondo è stato fatto un mercato non adatto al suo calcio. Ma ora trovino loro le soluzioni adeguate", scrive il quotidiano.

Lazio e Roma unite dallo stesso problema: trovare il gol e dunque la vittoria. Fa rumore se si pensa al giochista Sarri ma anche all'Atalanta di Gasperini che ha spesso esaltato le sue punte.