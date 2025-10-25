Marchisio a La Stampa: "Tudor non cerchi alibi nei calendari. Juve senza leader"

"Tudor non cerchi alibi nei calendari. Juve senza leader, serve un’identità" dice Claudio Marchisio ai microfoni de La Stampa. La nuova avventura di Claudio Marchisio - sostenitore e ambassador del primo poliambulatorio piemontese dedicato alla medicina rigenerativa - impone di chiedergli come e se sia possibile rigenerare la Juve.

Tudor è in grado di farcela? "Bisogna sperarlo, da tifoso mi auguro che sia così. Ad oggi è lui l’allenatore, dunque dobbiamo dargli fiducia ed essere vicini. Questa Juvemtus è senza leader, serve un’identità".