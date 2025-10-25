Un nuovo progetto per il Tardini, Gazzetta di Parma: "Play green, la sfida del Parma"
Il Parma vuole trasformare il Tardini in uno dei primi stadi ecologici. Come? Con "Play green, la sfida del Parma" che unisce calcio, comunità e ambiente. Tra le tante novità del progetto presentato ieri, una prima sarà messa in campo già quest'oggi in occasione della partita col Como. Sarà infatti implementato un sistema di raccolta differenziata, in tutti i settori dello stadio, come riporta la Gazzetta di Parma.
Editoriale di Niccolò Ceccarini
