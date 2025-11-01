Atalanta in campo a Udine, L'Eco di Bergamo in taglio basso: "Obiettivo tornare a vincere"
Oggi pomeriggio la giornata di Serie A si aprirà con la sfida del Bluenergy Stadium fra Udinese e Atalanta. I nerazzurri di Juric, dopo tanti pareggi, cercano una vittoria che possa far sorridere ancora di più la classifica. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "Atalanta a Udine con l'obiettivo di tornare a vincere".
