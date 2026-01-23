Blitz a Istanbul. Tuttosport in prima pagina sul mercato: "En-Nesyri vede la Juve"

"En-Nesyri vede la Juve". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sul mercato della Juventus. I bianconeri infatti hanno raggiunto un accordo con il Fenerbahce per Youssef En-Nesyri, che dovrebbe trasferirsi in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto: 5 milioni subito e riscatto fissato sui 19-20 milioni di euro per il marocchino, che oggi incontrerà la dirigenza juventina. Da definire l'ingaggio, ma l'affare è in dirittura d'arrivo.

NAPOLI - In primo piano anche il mercato del Napoli, che ha scelto di virare su Giovane del Verona come rinforzo in avanti. Il calciatore si trasferirà in azzurro a titolo definitivo, nell'ambito di un affare che tra parte fissa e bonus sfiora i 20 milioni di euro. Superata la concorrenza della Lazio per il brasiliano che andrà a riempire le caselle lasciate da Lucca e Lang, che andranno rispettivamente a Nottingham Forest e Galatasaray.

TORINO - In prima pagina spazio dedicato pure alle mosse di mercato del Torino, sempre più vicino all'ingaggio di Kevin Jappert, centrocampista argentino di proprietà del Barracas Central. Il Toro oltre alle trattative guarda anche alla prossima sfida di campionato prevista domani pomeriggio con il Como, che potrebbe essere saltata da Giovanni Simeone.