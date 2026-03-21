Bologna in festa. Corriere di Bologna: Un altro miracolo di mister Italiano (lo specialista)"

"Un altro miracolo di mister Italiano (lo specialista) e il poker d'assi" scrive quest'oggi il Corriere di Bologna in prima pagina. Continua la festa in casa Bologna dopo il successo in Europa League contro la Roma.

All'Olimpico la partita più esaltante dell'anno ha riportato i rossoblù in un quarto europeo a 27 anni da quello di UEFA contro il Lione. Il passaggio ai quarti di Europa League conferma la tradizione di Italiano, mai sconfitto in carriera nella fase a eliminazione delle coppe europee nelle gare con andata e ritorno: 11 su 11 tra Fiorentina e Bologna.

E i 4 gol segnati a Gasperini segnano il ritorno di un attacco rossoblù in grande spolvero. Ora il destino si incrocia ancora con l'Aston Villa e Birmingham: la prima il 9 aprile al Dall'Ara.