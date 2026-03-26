In campo gli azzurri, Gattuso chiaro. Il Mattino in apertura: "L'Italia sulle spalle"

Rispetto alle solite abitudini, Il Mattino non dedica un titolo nella prima pagina odierna al Napoli ma alle vicende della Nazionale. Eccolo riportato qui di seguito: "L'Italia sulle spalle". Azzurri in campo stasera contro l'Irlanda del Nord, in palio l'accesso alla finale dei playoff per andare ai Mondiali in programma in estate.

Gattuso alla vigilia: "Senti la spinta del paese? Dal primo giorno, sono sette mesi che sento la gente che mi chiede di portarci al Mondiale. Sento che è la gara più importante della mia carriera, anche se da un po' faccio l'allenatore. Mi sono preparato, non sto pensando alle cose che vanno male. Voglio pensare positivo, in grande, poi domani vediamo".