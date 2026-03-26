Italia, vietato sbagliare. Il Gazzettino cita Gattuso: "E' la gara della mia vita"

"Batticuore Italia, vietato sbagliare". Titola così questa mattina in prima pagina, nello specifico in taglio alto, Il Mattino. Azzurri in campo contro l'Irlanda del Nord, Gattuso non ha dubbi: "E' la gara della mia vita". In palio la finale, contro una tra Bosnia e Galles, per accedere ai Mondiali in programma in estate.

Il commissario tecnico alla vigilia: "Se scendiamo in campo e diamo la sensazione di stare sul pezzo tutto il resto è una conseguenza. Non possiamo chiedere nulla a nessuno, siamo artefici del nostro destino. Ci vuole grande tranquillità e la consapevolezza che sfidiamo giocatori che hanno il veleno. Loro dicono che noi non abbiamo identità, ma è giusto che lo dicano... Noi dobbiamo farci trovare pronti".