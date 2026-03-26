Italia, vietato sbagliare. Il Gazzettino cita Gattuso: "E' la gara della mia vita"
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"Batticuore Italia, vietato sbagliare". Titola così questa mattina in prima pagina, nello specifico in taglio alto, Il Mattino. Azzurri in campo contro l'Irlanda del Nord, Gattuso non ha dubbi: "E' la gara della mia vita". In palio la finale, contro una tra Bosnia e Galles, per accedere ai Mondiali in programma in estate.
Il commissario tecnico alla vigilia: "Se scendiamo in campo e diamo la sensazione di stare sul pezzo tutto il resto è una conseguenza. Non possiamo chiedere nulla a nessuno, siamo artefici del nostro destino. Ci vuole grande tranquillità e la consapevolezza che sfidiamo giocatori che hanno il veleno. Loro dicono che noi non abbiamo identità, ma è giusto che lo dicano... Noi dobbiamo farci trovare pronti".
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