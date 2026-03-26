Playoff Mondiali, l'Italia sfida l'Irlanda del Nord. Il Messaggero titola: "Niente scherzi"

L'Italia vuole partecipare al prossimo Mondiale, ma per strappare la qualificazione servirà vincere ai playoff. Si parte questa sera, a Bergamo, con la semifinale che vedrà gli azzurri sfidare l'Irlanda del Nord: "Italia, niente scherzi - 'ordina' oggi Il Messaggero al centro della sua prima pagina -. Playoff Mondiali, Nord Irlanda da battere".

"Dal primo giorno, sono sette mesi che sento la gente che mi chiede di portarci al Mondiale - le parole del ct azzurro Gennaro Gattuso nella conferenza stampa di ieri -. Sento che è la gara più importante della mia carriera, anche se da un po' faccio l'allenatore. Mi sono preparato, non sto pensando alle cose che vanno male. Voglio pensare positivo, in grande, poi domani vediamo. Domani (oggi, ndr) bisogna saper soffrire sulle cose che loro fanno bene, loro buttano palla in area e poi giocano sulle seconde palle. Dobbiamo essere bravi su questo. E' da mesi e mesi che ne parliamo, poi i giocatori evoluti come sono smanettano, hanno password per vedere partite e sistemi tattici. Sanno tutto bene. Da due giorni facciamo sala video, non deve mancare l'annusare il pericolo. Loro a ogni palla ci credono fortemente e dobbiamo farci trovare pronti. Sul dormire ringrazio i nostri medici, qualche pillolina aiuta. Altrimenti 4.30/5 apro gli occhi e sembro un pipistrello".