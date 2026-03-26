Ultimo ad arrivare, primo per rendimento. Il Romanista titola: "Sapore di Malen"

"Sapore di Malen": per quanto riguarda la prima pagina di oggi, Il Romanista sceglie il titolo appena citato come il principale. E' arrivato per ultimo, è il primo da tenere. Da gennaio ha già segnato più di tutti e in percentuale ha giocato più die compagni. Koeman lo esalta, Gasp se lo tiene bene stretto: la Roma deve ripartire dall'ex Aston Villa.

Si parla anche di Nazionali, ma non solo di quella azzurra. Lo si evince dal seguente titolo, che il quotidiani riporta in taglio basso: "Celik e Ziolkowski mettono il Mondiale nel mirino". Alle 18 di oggi sarà il turno della Turchia con la Romania. Alle 21 invece la Polonia sfiderà l'Albania in semifinale.