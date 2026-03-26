L'apertura de La Repubblica: "Mondiali, primo round per l'Italia di Gattuso"

Semifinale contro l'Irlanda del Nord questa sera, martedì l'eventuale finale contro Galles o Bosnia. È questo il percorso che attende gli azzurri ai playoff Mondiali, al via questa sera con la partita di Bergamo: "Mondiali, primo round per l'Italia di Gattuso", scrive oggi La Repubblica in uno dei titolo di apertura lanciati in prima pagina.

Questo un estratto della conferenza stampa di ieri del ct azzurro Gennaro Gattuso: "Sta a noi. Se scendiamo in campo e diamo la sensazione di stare sul pezzo tutto il resto è una conseguenza. Non possiamo chiedere nulla a nessuno, siamo artefici del nostro destino. Ci vuole grande tranquillità e la consapevolezza che sfidiamo giocatori che hanno il veleno. Loro dicono che noi non abbiamo identità, ma è giusto che lo dicano... Noi dobbiamo farci trovare pronti. Se ho guardato gli spareggi del passato? Non avevo bisogno di guardarli, li ho nella mia testa. Poi la verità è che se Jorginho segna all'Olimpico siamo al Mondiale. Quando io ho vinto nel 2003 se Ambrosini non s'inventa la spizzata... e lì siamo ai quarti di finale. La fortuna è una componente importante nel calcio, ma alla fine non andiamo al Mondiale dal 2014. Ma quello è il passato, pensiamo a domani (ad oggi, ndr)".