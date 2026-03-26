In campo gli azzurri, QS oggi in prima pagina: "C'è un mondo da prendere"

Non può che essere dedicato alla Nazionale il titolo principale della prima pagina di oggi di QS, riportato di seguito: "C'è un mondo da prendere". Per Gattuso e i suoi ragazzi stasera c'è la semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord: vincendo, mancherebbe solo un ostacolo (Bosnia o Galles) per tornare a qualificarsi per i Mondiali.

Retegui, candidato per una maglia da titolare, ha detto alla vigilia: "Sto benissimo. E' da quando è finita la gara con la Novergia che volevo tornare a giocare con l'Italia, questa è la settimana più importante per tutti noi. Appena saputo di giorni libero sono venuto a Coverciano per allenarmi qui, con i preparatori della Nazionale. Sono venuti una settimana prima con me e li ringrazio molto. Sono contento e ho voglia di giocare".