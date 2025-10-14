Bremer di nuovo in ginocchio. La Stampa: "Lungo stop per il difensore della Juve"

Il quotidiano La Stampa nella propria sezione sportiva si concentra anche sulla Juventus, di nuovo alle prese con un infortunio di Bremer. Il difensore ha riportato una lesione al menisco del ginocchio sinistro e quest'oggi verrà operato a Lione. Una doccia fredda per il brasiliano ma anche per la Vecchia Signora, che perderà una pedina fondamentale per un bel po' di tempo. Bremer, secondo le stime, dovrebbe rimanere ai box per almeno due mesi.

Già lo scorso anno l'ex Toro aveva rimediato una rottura del legamento crociato del ginocchio, che di fatto compromise la sua stagione in bianconero. Lo stop stavolta sarà meno lungo ma costringerà il tecnico Igor Tudor a ridisegnare una difesa in emergenza già nel prossimo match con il Como. Ciò che sembra certo è che l'allenatore bianconero manterrà uno schema a tre, lanciando Gatti o Rugani al posto di Bremer.

La sosta per le Nazionali poteva essere un momento decisivo per provare a recuperare ma Bremer aveva già alzato bandiera bianca nel big match contro il Milan. La terapia conservativa degli ultimi giorni non ha dato i frutti sperati e il brasiliano di conseguenza ha scelto di operarsi, con l'auspicio di risolvere definitivamente il problema e tornare il prima possibile a disposizione della Juve.