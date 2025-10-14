Tra polemiche e sogni play-off. Il QS in prima pagina: "Italia, questo è il momento"
Il QS oggi in edicola in prima pagina si concentra chiaramente sul match dell'Italia, che quest'oggi affronterà Israele al Bluenergy Stadium di Udine. Una sfida fondamentale degli azzurri, che con una vittoria blinderebbero il secondo posto e l'accesso ai play-off. Un primo passo verso la prossima Coppa del Mondo, che per l'Italia passerà ancora una volta dagli spareggi visto il mancato raggiungimento del primato, praticamente nelle mani della Norvegia.
INTER - In prima pagina c'è spazio anche per l'Inter, che dopo la sosta tornerà a giocare un big match. I nerazzurri infatti questo fine settimana saranno ospiti della Roma all'Olimpico. Una sfida a cui punta anche Marcus Thuram, che spera nel recupero contro i giallorossi dopo aver saltato la gara contro la Cremonese. Il francese sta lavorando ad Appiano Gentile proprio non rendersi utile in vista della gara nella Capitale.
JUVENTUS - In risalto anche la Juventus, alle prese con un nuovo infortunio di Bremer. Il brasiliano infatti quest'oggi si opererà al ginocchio sinistro a causa di una lesione al menisco, che lo costringerà a stare lontano dai campi per almeno due mesi. Una tegola per il tecnico Igor Tudor, che perde così uno dei suoi pilastri e sarà costretto a ridisegnare la difesa bianconera già dalla gara contro il Como.
