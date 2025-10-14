Juve in ansia. Il Corriere (Torino) in prima pagina: "Bremer si opera di nuovo al ginocchio"

Anche l'edizione torinese del Corriere della Sera si sofferma sulla Juventus in prima pagina. Il quotidiano infatti mette in risalto l'infortunio di Bremer, che quest'oggi si sottoporrà a un intervento chirurgico a Lione a causa di una lesione al menisco del ginocchio sinistro. Una decisione pesante quella del brasiliano, che non è riuscito a risolvere il problema con la terapia conservativa scelta negli ultimi giorni.

Da qui la decisione di tornare a operarsi, praticamente un anno dopo l'intervento che seguì il grave infortunio subito sempre al ginocchio e che non permise al centrale di proseguire la stagione con la Juve. I tempi di recupero stavolta saranno più brevi anche se Bremer secondo le stime rimarrà fermo per almeno due mesi. Un periodo piuttosto lungo, nel quale il tecnico Igor Tudor sarà chiamato a reinventarsi una difesa in emergenza e priva di un vero pilastro.

La Juventus infatti già dalla prossima gara contro il Como dovrà privarsi di Bremer. La linea difensiva in ogni caso dovrebbe essere affidata a Rugani, supportato da Gatti a destra e Kelly a sinistra. La Juventus infatti nelle prossime settimane deve fare anche a meno di Cabal, alle prese con un problema muscolare che non verrà risolto prima dell'inizio di novembre.