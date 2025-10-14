Napoli, Lobotka fuori. Il Mattino oggi in prima pagina: "Conte si affida a Gilmour"

In occasione della prima pagina di oggi, Il Mattino dedica come al solito un ampio spazio alle vicende del Napoli. In questo caso, si parla delle questione infortuni con il seguente titolo in taglio alto: "Lobotka fuori: Conte si affida a Gilmour". Lo slovacco dovrà stare fuori per circa un mese e potrebbe saltare 7 gare tra Serie A e Champions: spazio dunque allo scozzese.

Si parla anche dell'Italia: "Nazionale, Gattuso: battiamo Israele, vietato sbagliare". Le parole del ct azzurro: "Io mi allenavo al 100% perché a livello qualitativo ero il più scarso di tutti... Avevo solo una strada. Giocavo con una intensità pazzesca e dovevo solo allenarmi. Non faccio mai il paragone con ciò che ho fatto io, ho la mia idea di calcio. Una metodologia con lo staff e dobbiamo fare determinate cose. Gli allenamenti devono somigliare un po' a una partita, si dice che ti alleni come giochi... Non ci manca nulla, abbiamo tanti numeri a disposizione e credo nei numeri. Ma quando ci dobbiamo allenare, dobbiamo farlo come fosse una partita".