Italia-Israele, caccia ai playoff. Il Gazzettino stamani: "Alta tensione a Udine"

Si parla anche di calcio questa mattina in prima pagina su Il Gazzettino. Un tema caldo non può che essere la Nazionale, con il titolo presente in taglio alto e riportato di seguito: "Italia-Israele, caccia ai playoff: alta tensione a Udine". Sfida dunque ricca di significati, dentro e fuori dal campo.

Le parole di Gattuso alla vigilia: "Sicuramente faremo qualcosa di diverso rispetto all'Estonia e poi vedremo. Bisogna fare attenzione, è innegabile che loro hanno qualità coi due attaccanti esterni. Hanno giocatori che saltano l'uomo con facilità e bisogna stare attenti a questo. Pio merita tutto, ho già detto tutto. Vediamo oggi come stanno tutti. Se vediamo il suo storico Pio ha giocato 75 minuti più recupero: c'è chi parte dall'inizio ma anche a gara in corso ci sono calciatori che possono darci una grossa mano".