Gasperini ritrova un vecchio allievo, Il Romanista in apertura: "Chivu si rivede"

"Chivu si rivede": questo è il titolo scelto da Il Romanista per la prima pagina di oggi. Gasperini alla ripresa del campionato affronta Cristian, che aveva segnalato alla Juventus quando era osservatore e che ha allenato per un breve periodo all'Inter. Sabato, però, la sua predilezione per l'ex difensore la dovrà mettere da una parte: la Roma vuole vincere lo scontro diretto con l'Inter e conservare il suo primato in classifica.

Spazio anche alla Nazionale, impegnata questa sera alle 20.45 contro Israele. Alla vigilia, ha parlato così il giallorosso Mancini: "Felice del ritorno in azzurro, vogliamo il Mondiale. La Nazionale è il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a calcio, spero di restarci il più a lungo possibile e di fare buone prestazioni".